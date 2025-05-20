20 мая 2025

В Нижневартовске для борьбы с паводком мобилизовали бюджетников

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске отсыпают песком дачные кооперативы, которым грозит паводок
В Нижневартовске отсыпают песком дачные кооперативы, которым грозит паводок Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) ведутся противопаводковые мероприятия для минимизации последствий возможного подтопления территорий. Для оборудования временного укрепления территорий привлекают работников из бюджетной сферы города. 

«Председателям садово-огороднических объединений по заявкам, адресно, выдают мешки и подвозят в согласованные места песок для оборудования временного укрепления территорий. Такие работы проводились в СОНТе „Речник“. Были задействованы волонтеры — сотрудники более 50 предприятий города», — сообщили в мэрии Нижневартовска.

Уровень воды в Оби в районе Нижневартовске сегодня составляет 921 сантиметр. Неделю назад в зонах подтопления выставлены посты спасателей. По данным регионального МЧС, в Нижневартовске подтоплено уже 58 приусадебных участков — плюс 38 за сутки, на двух участках зафиксированы переливы автодороги, ведущей в шесть садовых товариществ.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска выделили более девяти миллионов рублей из резервного фонда на меры, связанные с режимом повышенной готовности из-за угрозы паводка. В городе введен режим «Повышенная готовность». 

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В Нижневартовске (ХМАО) ведутся противопаводковые мероприятия для минимизации последствий возможного подтопления территорий. Для оборудования временного укрепления территорий привлекают работников из бюджетной сферы города.  «Председателям садово-огороднических объединений по заявкам, адресно, выдают мешки и подвозят в согласованные места песок для оборудования временного укрепления территорий. Такие работы проводились в СОНТе „Речник“. Были задействованы волонтеры — сотрудники более 50 предприятий города», — сообщили в мэрии Нижневартовска. Уровень воды в Оби в районе Нижневартовске сегодня составляет 921 сантиметр. Неделю назад в зонах подтопления выставлены посты спасателей. По данным регионального МЧС, в Нижневартовске подтоплено уже 58 приусадебных участков — плюс 38 за сутки, на двух участках зафиксированы переливы автодороги, ведущей в шесть садовых товариществ. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска выделили более девяти миллионов рублей из резервного фонда на меры, связанные с режимом повышенной готовности из-за угрозы паводка. В городе введен режим «Повышенная готовность». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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