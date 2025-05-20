В Нижневартовске для борьбы с паводком мобилизовали бюджетников

В Нижневартовске (ХМАО) ведутся противопаводковые мероприятия для минимизации последствий возможного подтопления территорий. Для оборудования временного укрепления территорий привлекают работников из бюджетной сферы города.
«Председателям садово-огороднических объединений по заявкам, адресно, выдают мешки и подвозят в согласованные места песок для оборудования временного укрепления территорий. Такие работы проводились в СОНТе „Речник“. Были задействованы волонтеры — сотрудники более 50 предприятий города», — сообщили в мэрии Нижневартовска.
Уровень воды в Оби в районе Нижневартовске сегодня составляет 921 сантиметр. Неделю назад в зонах подтопления выставлены посты спасателей. По данным регионального МЧС, в Нижневартовске подтоплено уже 58 приусадебных участков — плюс 38 за сутки, на двух участках зафиксированы переливы автодороги, ведущей в шесть садовых товариществ.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска выделили более девяти миллионов рублей из резервного фонда на меры, связанные с режимом повышенной готовности из-за угрозы паводка. В городе введен режим «Повышенная готовность».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!