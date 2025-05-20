Топ дешевых направлений для жителей ХМАО в начале лета назвали аналитики

Жители ХМАО в июне дешевле всего смогут улететь в Тюмень и Екатеринбург. Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали корреспонденту URA.RU, что билет в одну сторону в данных направлениях обойдется в 7 500 и 8 600 рублей соответственно.
«Жителям ХМАО в июне 2025 года особенно выгодно путешествовать по стране — билеты в крупнейшие города России остаются доступными. В числе бюджетных направлений: Тюмень — средняя стоимость билета в одну сторону составляет 7 500 рублей на человека, Екатеринбург — 8 600 рублей», — сообщили эксперты. Также в топ выгодных городов попал Новосибирск — отправиться туда можно за 8 900 рублей, Красноярск — 9 500 рублей, Омск — 10 900 рублей и Набережные Челны — 12 000 рублей.
За границу можно относительно недорого улететь в Наманган. Билет в одну сторону в город Узбекистана будет стоить в среднем от 15 000 рублей. В Бишкек можно отправиться за 16 300 рублей, Минск — 18 000 рублей, а полет в Астану обойдется от 18 400 рублей. Дороже всего перелет в июне в Алматы — 23 000 рублей с человека в одну сторону.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!