20 мая 2025

Топ дешевых направлений для жителей ХМАО в начале лета назвали аналитики

Жители ХМАО в июне смогут выгодно улететь в Тюмень и Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
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За 7,5 тысячи рублей из ХМАО можно полететь в Тюмень
За 7,5 тысячи рублей из ХМАО можно полететь в Тюмень Фото:

Жители ХМАО в июне дешевле всего смогут улететь в Тюмень и Екатеринбург. Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали корреспонденту URA.RU, что билет в одну сторону в данных направлениях обойдется в 7 500 и 8 600 рублей соответственно.

«Жителям ХМАО в июне 2025 года особенно выгодно путешествовать по стране — билеты в крупнейшие города России остаются доступными. В числе бюджетных направлений: Тюмень — средняя стоимость билета в одну сторону составляет 7 500 рублей на человека, Екатеринбург — 8 600 рублей», — сообщили эксперты. Также в топ выгодных городов попал Новосибирск — отправиться туда можно за 8 900 рублей, Красноярск — 9 500 рублей, Омск — 10 900 рублей и Набережные Челны — 12 000 рублей.

За границу можно относительно недорого улететь в Наманган. Билет в одну сторону в город Узбекистана будет стоить в среднем от 15 000 рублей. В Бишкек можно отправиться за 16 300 рублей, Минск — 18 000 рублей, а полет в Астану обойдется от 18 400 рублей. Дороже всего перелет в июне в Алматы — 23 000 рублей с человека в одну сторону.

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Жители ХМАО в июне дешевле всего смогут улететь в Тюмень и Екатеринбург. Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали корреспонденту URA.RU, что билет в одну сторону в данных направлениях обойдется в 7 500 и 8 600 рублей соответственно. «Жителям ХМАО в июне 2025 года особенно выгодно путешествовать по стране — билеты в крупнейшие города России остаются доступными. В числе бюджетных направлений: Тюмень — средняя стоимость билета в одну сторону составляет 7 500 рублей на человека, Екатеринбург — 8 600 рублей», — сообщили эксперты. Также в топ выгодных городов попал Новосибирск — отправиться туда можно за 8 900 рублей, Красноярск — 9 500 рублей, Омск — 10 900 рублей и Набережные Челны — 12 000 рублей. За границу можно относительно недорого улететь в Наманган. Билет в одну сторону в город Узбекистана будет стоить в среднем от 15 000 рублей. В Бишкек можно отправиться за 16 300 рублей, Минск — 18 000 рублей, а полет в Астану обойдется от 18 400 рублей. Дороже всего перелет в июне в Алматы — 23 000 рублей с человека в одну сторону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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