Мэр из ХМАО обвинил скандального экс-депутата в распространении фейков

Глава Югорска Алексей Харлов публично раскритиковал группу «ЧП — Югорска и Советского района (Новости ХМАО)» во «ВКонтакте» за публикацию недостоверной информации. В своем обращении к жителям он заявил, что администратор сообщества, экс-депутат Антон Пантин, сознательно искажает факты о работе городской администрации, депутатов и предпринимателей.
«Пользуясь тем, что страница обезличена, администратор активно использует известные инструменты „черной“ пропаганды, когда приветствуется любое искажение фактов и громкие заголовки. Отмечу, что комментарии у некоторых публикаций в группе закрыты, это не позволяет высказаться самим жителям, а также не дает возможности органам местного самоуправления предоставить достоверную информацию там, где она искажена или вырвана из контекста. Тех, кто в своих комментариях пытается донести правду, Пантин А.А. вносит в черный список», — отметил Харлов. Он призвал горожан проверять информацию и обращаться лично к нему за достоверными данными.
Поводом для возмущения мэра стал пост, в котором администратор сообщества предположил, что четыре детские площадки из городского парка «могут быть на даче у Харлова или других чиновников». По словам мэра, Пантин, неоднократно лишавшийся депутатского мандата, создал группу для манипуляций. «Если есть вопросы или сомнения — приходите на личную встречу (запись по т.5-00-00) или обратитесь ко мне напрямую в социальных сетях», — заключил Харлов. Сам Пантин ответил на звонок журналиста агентства, но комментировать ситуацию отказался.
Ранее URA.RU писало, что Пантин обвинил замглавы города Романа Ефимова в адюльтере с подчиненной и нежелании уволиться самому после якобы произошедшего секс-скандала. В отношении Пантина также велось другое уголовное дело о клевете, по которому он уже признан виновным. Он получил судимость за клевету на коллегу по депутатскому корпусу — Романа Самохвалова. Пантин написал, что депутат Самохвалов якобы устроил гонку с патрулем ГИБДД в пьяном виде. В итоге суд Пантин проиграл.
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