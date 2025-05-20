Клещи атакуют жителей ХМАО, за неделю число пострадавших выросло в разы

В ХМАО за минувшую неделю количество случаев укусов клещей составило 349, что в 5,1 раза выше показателя предыдущих семи дней. В окружном Управлении Роспотребнадзора сообщили, что в прошлом году в это время было зарегистрировано лишь 48 случаев.
«За минувшую неделю зарегистрировано 349 присасываний, что выше предыдущей недели в 5,1 раз, и выше аналогичной недели 2024 года, когда было зарегистрировано 48 случаев», — сообщается на сайте управления. Отмечается, что 24,1% от числа укушенных — дети.
Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Кондинском районе — 85 случаев, в Ханты-Мансийске — 68, в Пыть-Яхе — 47, в Сургуте — 45 и в Нижневартовске — 36 случаев. При этом из пострадавших, только 23,9% оказались привиты.
Перед выездом на природу югорчанам советует сделать прививку от клещевого энцефалита. Чтобы снизить риск нападения клеща следует выбирать светлую одежду и сапоги.
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