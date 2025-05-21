Ностальгия, любовь и песни под гитару: как жителям ХМАО провести выходные дни

В Югре в предстоящие выходные пройдет немало любопытных событий. Культурные учреждения придумали, чем занять свободное время в субботу и воскресение взрослых и малышей. В афише URA.RU — самые яркие события Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска.
Сургут
Жителей экономической столицы Югры приглашают вернуться на 20 лет назад. ДК «Невесомость» зовет на фестиваль ностальгического альтернативного рока «Верни мне мой 2007» в 19.00. Организаторы обещают окунуть гостей в старые добрые эмо и рок-вибрации, послушать хиты русской и зарубежной альтернативы в исполнении групп «Фальш», «Потеря сознания» и «2000' s Kids.
«Наденьте ваши любимые чёрно-розовые кеды и прихватите челку на бок — это будет туса, о которой вы будете вспоминать с широкой улыбкой», — уверяют артисты.
25 мая здесь же в 18:00 пройдет концерт «Магия любви», где прозвучат любимые песни советской, современной и зарубежной эстрады в исполнении солистов студии Елены Коваль и студентов отдела «Музыкальное искусство эстрады» Сургутского музыкального колледжа.
В Сургутском художественном музее работают сразу несколько экспозиций, как для взрослых, так и для детей и подростков. Сургутяне и гости города могут познакомиться с проектом «Чтобы помнили...». Это выставка живописи, графики и скульптуры. Проект посвящается памяти о наших предках, их подвигах, героизме на фронте и в тылу. Главные герои экспозиции — подлинные произведения искусства, созданные в годы войны и послевоенное время. Авторы произведений были непосредственными участниками тех событий.
«Дети войны», — так называется фотовыставка Ольги Беккер. Проект представляет собой серию репортажных фотографий, созданную в 2014 году. Будучи волонтёром, автор посетила город Рыбинск, Оптину Пустынь, Подмосковье, где в бывших санаториях и детских пионерских лагерях были размещены семьи беженцев с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. В экспозиции представлены фотографии из собрания сургутского художественного музея, переданные в дар автором в 2023 году.
Самых маленьких ждет выставка коллекции мишек Тедди из музейного собрания. Также гости музея могут увидеть к оллекцию авторской куклы. Здесь собраны образы из большой кукольной страны «КУКЛЯНДИИ», где живут актёры, художники, музыканты и циркачи, моряки и русалки, простые, но очень милые деревенские жители, где есть сказочный лес с прекрасными нимфами и феями, хитрыми гномами и добрыми медвежатами.
Галерея «Стерх» приглашает 24 мая в 17.00 лично познакомиться художницей Аллой Полковниченко, которая 23 мая презентует свои работы под названием «Пересекая экватор».
В Арт-клубе галереи посетители смогут задать художнице вопросы о ее творчестве и вдохновении.
В Сургутской филармонии 25 мая в 11:00 и 14:00 в малом зале Театр актёра и куклы «Петрушка» покажет спектакль про Карлсона. Он весело объяснит малышам серьезные правила жизни: как важно дружить, стойко переносить трудности, держать слово и воспринимать этот мир с добротой и радостью.
Ханты-Мансийск
Ханты-мансийский театр кукол 24 и 25 мая приглашает в 11.00 и 13.00 на премьерный показ авторского спектакля «Кому нравится ночь». На арт-площадке будут рады видеть малышей от 3 лет. Вместо кресел детей разместят на уютных подушках и расскажут, как важно вовремя ложиться спать.
25 мая в 15.00 актеры на малой сцене представят спектакль «Две чайки». Это пронзительная поэзия в прозе или проза в поэзии по рассказу одного из самых ярких символистов Серебряного века Константина Бальмонта. История о зеленоглазой Сольбьорг и угрюмом северянине Арнальде, скандинавских морских чудовищах, замороженных сердцах и мечте о полёте не оставит зрителя равнодушной.
Культштаб 24 мая зовет на свой День рождения. Вечерняя программа в честь двухлетия начнется в 19:00. Именники приготовили торт, активности, пригласили диджеев, обещают хорошую музыку. Вечер пройдет в формате PowerPoint. Регистрироваться на тусовку лучше заранее на сайте «Культштаба».
Нижневартовск
В Нижневартовске 24 мая в 11.00 ждут тех, кто хочет позаботиться о пожилых людей. В Центральной городской библиотеке им. М.К. Анисимковой пройдет мастер-класс «Дари добро». Участников от 12 лет и старше научат вязать носки-сапожки для пенсионеров.
В 14.00 в субботу в городе стартует открытый чемпионат и первенство города Нижневартовска по спортивной акробатике, посвященные 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Болельщиков ждут в Физкультурно-спортивном комплексе «Юбилейный».
В 19.00 во «Дворце искусств» состоится концерт студии авторской песни «Высота». Артисты порадует своих зрителей душевными песнями под аккомпанемент гитары.
25 мая в 15:00 вартовчан и гостей города ждут на литературный спектакль «Маленький принц» во «Дворце искусств», а в 18:00
Здесь же состоится юбилейный концерт хореографического ансамбля «Альянс». Артисты представит программу, посвященную 30-летию творческой деятельности коллектива.
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