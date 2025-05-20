20 мая 2025

В Сургуте двое юношей залезли на телевизионную вышку без страховки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В полиции заинтересовались юношами на телевизионной вышке
В полиции заинтересовались юношами на телевизионной вышке Фото:

В Сургуте (ХМАО) накануне двое молодых людей взобрались на телевизионную вышку. Очевидцы в соцсети сообщили, что сделано это был ради контента.

«В Сургуте двое молодых людей залезли на телевизонную вышку ради контента и лайков. Оказывается, у нас в городе тоже есть руферы», — передает telegram-канал «К-Информ».

Проход на подобные объекты для посторонних запрещен. Юноша в кадре перелез через ограждение вышки и в любой момент мог сорваться вниз. Возле вышки молодых людей ждали друзья на нескольких авто.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. В ведомстве сообщили, что информацию о случившемся зарегистрировали и проводят проверку.

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В Сургуте (ХМАО) накануне двое молодых людей взобрались на телевизионную вышку. Очевидцы в соцсети сообщили, что сделано это был ради контента. «В Сургуте двое молодых людей залезли на телевизонную вышку ради контента и лайков. Оказывается, у нас в городе тоже есть руферы», — передает telegram-канал «К-Информ». Проход на подобные объекты для посторонних запрещен. Юноша в кадре перелез через ограждение вышки и в любой момент мог сорваться вниз. Возле вышки молодых людей ждали друзья на нескольких авто. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. В ведомстве сообщили, что информацию о случившемся зарегистрировали и проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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