В Сургуте (ХМАО) накануне двое молодых людей взобрались на телевизионную вышку. Очевидцы в соцсети сообщили, что сделано это был ради контента.
«В Сургуте двое молодых людей залезли на телевизонную вышку ради контента и лайков. Оказывается, у нас в городе тоже есть руферы», — передает telegram-канал «К-Информ».
Проход на подобные объекты для посторонних запрещен. Юноша в кадре перелез через ограждение вышки и в любой момент мог сорваться вниз. Возле вышки молодых людей ждали друзья на нескольких авто.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. В ведомстве сообщили, что информацию о случившемся зарегистрировали и проводят проверку.
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