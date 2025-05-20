20 мая 2025

«Сургутнефтегаз» сделал заявление на фоне слухов об отмене тестов на ковид для вахтовиков

«Сургутнефтегаз» опроверг информацию о прекращении тестирования на COVID-19
© Служба новостей «URA.RU»
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В «Сургутнефтегазе» ходят слухи об отмене проверки вахтовиков на коронавирус
В «Сургутнефтегазе» ходят слухи об отмене проверки вахтовиков на коронавирус Фото:

Среди сотрудников нефтяной компании «Сургутнефтегаз» из ХМАО начала распространяться информация о прекращении тестирования на коронавирус для вахтовиков. Согласно появившемуся письму, обязательные проверки отменят в июне. Пресс-служба «Сургутнефтегаза» в разговоре с корреспондентом URA.RU опровергла данную информацию.

«Такого распоряжения не было. В аппарат управления никаких новых документов по COVID-19 не поступало», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Однако представители предприятия уточнили, что не имеют точной информации о распространении подобного документа в структурных подразделениях. 

Ранее в соцсетях и мессенджерах появилось изображение служебного письма, якобы разосланного по подразделениям. Впоследствии некий источник предложил считать его недействительным без официальных разъяснений.

Ранее URA.RU писало, что компания «Сургутнефтегаз» с начала пандемии последовательно применяла строгие меры профилактики COVID-19. Вахтовики проходили обязательное тестирование перед отправкой на месторождения.

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Среди сотрудников нефтяной компании «Сургутнефтегаз» из ХМАО начала распространяться информация о прекращении тестирования на коронавирус для вахтовиков. Согласно появившемуся письму, обязательные проверки отменят в июне. Пресс-служба «Сургутнефтегаза» в разговоре с корреспондентом URA.RU опровергла данную информацию. «Такого распоряжения не было. В аппарат управления никаких новых документов по COVID-19 не поступало», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Однако представители предприятия уточнили, что не имеют точной информации о распространении подобного документа в структурных подразделениях.  Ранее в соцсетях и мессенджерах появилось изображение служебного письма, якобы разосланного по подразделениям. Впоследствии некий источник предложил считать его недействительным без официальных разъяснений. Ранее URA.RU писало, что компания «Сургутнефтегаз» с начала пандемии последовательно применяла строгие меры профилактики COVID-19. Вахтовики проходили обязательное тестирование перед отправкой на месторождения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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