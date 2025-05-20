«Сургутнефтегаз» сделал заявление на фоне слухов об отмене тестов на ковид для вахтовиков

Среди сотрудников нефтяной компании «Сургутнефтегаз» из ХМАО начала распространяться информация о прекращении тестирования на коронавирус для вахтовиков. Согласно появившемуся письму, обязательные проверки отменят в июне. Пресс-служба «Сургутнефтегаза» в разговоре с корреспондентом URA.RU опровергла данную информацию.
«Такого распоряжения не было. В аппарат управления никаких новых документов по COVID-19 не поступало», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Однако представители предприятия уточнили, что не имеют точной информации о распространении подобного документа в структурных подразделениях.
Ранее в соцсетях и мессенджерах появилось изображение служебного письма, якобы разосланного по подразделениям. Впоследствии некий источник предложил считать его недействительным без официальных разъяснений.
Ранее URA.RU писало, что компания «Сургутнефтегаз» с начала пандемии последовательно применяла строгие меры профилактики COVID-19. Вахтовики проходили обязательное тестирование перед отправкой на месторождения.
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