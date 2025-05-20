20 мая 2025

На трассе «смерти» в ХМАО пройдут массовые облавы на водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей
Водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей Фото:

Массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей пройдут 21 мая 2025 года на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Автодорогу прозвали в народе трассой «смерти» из-за большого числа смертельных ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция ХМАО в своем официальном telegram-канале.

«Госавтоинспекция Югры информирует: 21 мая 2025 года на трассе федерального значения Тюмень — Ханты-Мансийск пройдут массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что за нарушение правил предусмотрен штраф в размере 3000 рублей.

Инспекторы будут проверять, соответствуют ли условия перевозки юных пассажиров установленным требованиям, а также напоминать водителям о важности использования пассивных средств защиты. Особое внимание сотрудники ГИБДД обращают на то, что от соблюдения этих требований зависит жизнь и здоровье детей.

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Массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей пройдут 21 мая 2025 года на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Автодорогу прозвали в народе трассой «смерти» из-за большого числа смертельных ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция ХМАО в своем официальном telegram-канале. «Госавтоинспекция Югры информирует: 21 мая 2025 года на трассе федерального значения Тюмень — Ханты-Мансийск пройдут массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что за нарушение правил предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Инспекторы будут проверять, соответствуют ли условия перевозки юных пассажиров установленным требованиям, а также напоминать водителям о важности использования пассивных средств защиты. Особое внимание сотрудники ГИБДД обращают на то, что от соблюдения этих требований зависит жизнь и здоровье детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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