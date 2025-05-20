На трассе «смерти» в ХМАО пройдут массовые облавы на водителей

Массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей пройдут 21 мая 2025 года на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Автодорогу прозвали в народе трассой «смерти» из-за большого числа смертельных ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция ХМАО в своем официальном telegram-канале.
«Госавтоинспекция Югры информирует: 21 мая 2025 года на трассе федерального значения Тюмень — Ханты-Мансийск пройдут массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что за нарушение правил предусмотрен штраф в размере 3000 рублей.
Инспекторы будут проверять, соответствуют ли условия перевозки юных пассажиров установленным требованиям, а также напоминать водителям о важности использования пассивных средств защиты. Особое внимание сотрудники ГИБДД обращают на то, что от соблюдения этих требований зависит жизнь и здоровье детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!