Bloomberg указал на успехи российской экономики

Экономика России пережила наименьший спад по сравнению с большинством стран. Причиной этому является отказ правительства от второго локдауна.
«Экономика России пережила меньший спад по сравнению с большинством крупнейших мировых экономик на фоне эпидемии COVID-19 в прошлом году», — передает Bloomberg.
Эксперты указали, что больше всего экономика РФ пострадала в первой половине 2020 года. Тогда в мире резко упал спрос на нефть. Подчеркивается, что в прошлом году валовой внутренний продукт сократился в России на 3,1 процента. Это значительно меньше, чем ожидали экономисты, подчеркивает издание. По подсчетам журналистов, сокращение российской экономики в 2020 году будет вдвое меньше, чем в еврозоне, где падение может составить 7,3 процента. При этом в 2021 году государству предрекают достаточно высокий экономический рост — три процента.
Ранее в Минэкономразвития РФ предположили, что за 2020 год российский ВВП упадет на 3,9%. А в Международном валютном фонде считают, что в текущем году объем ВВП России увеличится на 3%, а не на 2,8%, как предполагалось, пишет RT. Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что мир может столкнуться с сильнейшим за восемьдесят лет экономическим спадом, сообщает «Национальная служба новостей».
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