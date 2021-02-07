Ростуризм: как туроператоры рассчитаются с россиянами за 2020 год

Туроператоры смогут рассчитаться с клиентами за сорванные в 2020 году поездки, заявили в Ростуризме (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Туроператоры смогут выполнить все обязательства перед туристами за 2020 год благодаря поддержке государства. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе Ростуризма.

Помощь туроператорам во время пандемии состояла из множества мер: например, был принят законопроект, разрешающий перенести выплату денег за несостоявшиеся туры или сами путешествия. Также туроператорам разрешили не вносить средства в Резервный фонд турпомощи и Фонд персональной ответственности. Однако при условии пополнения ФПО эти деньги можно было использовать, чтобы рассчитаться с клиентами. Такие меры помогли туроператорам не обанкротиться, заключили в Ростуризме.

«В чем тут важная вещь: если туроператор банкротится, то туристы вообще не получают деньги. Если туроператор остается на рынке, то он переносит свои обязательства, но не отказывается от них. Таким образом, у людей либо сохранятся деньги, либо они поедут в поездку. Для туриста это отложенная история, но в противном случае, в случае банкротства, он не получил бы ни поездки, ни денег», — объяснили URA.RU в пресс-службе Ростуризма.

Таким образом в 2020 удалось избежать крупных и резонансных банкротств. Поэтому до конца 2021 года все туроператоры смогут рассчитаться с клиентами, чьи поездки сорвались из-за пандемии. Сейчас отрасль задолжала своим клиентам 16 млрд рублей, а в 2020 году эта сумма составляла 40 миллиардов. Также Ростуризм возобновит программу туристического кэшбека на путешествия по России.