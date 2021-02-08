Бывший замглавы Сургута Владимир Базаров получил новую должность в Белгородской области
Заместитель главы Сургута перешел на новую должность в другой регион — в силовых структурах прошли перестановки — бизнесмена задержали по подозрению в мошенничестве — суд вынес приговор двум членам ОПГ. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 9 февраля — в обзоре URA.RU:
Бывший заммэра Сургута пошел на повышение
- Экс-заместитель главы Сургута Владимир Базаров назначен советником врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник.
Глава Росгвардии покинул свой пост
- Начальник Управления югорской Росгвардии Евгений Федоткин переведен на новую должность в Тюмень. Эту информацию URA.RU официально подтвердили в пресс-службе ведомства.
Начальник полиции Сургута получит новую должность
- Новым руководителем ОМВД по Сургутскому району планируется назначить нынешнего начальника полиции Сургута Юрия Сероштана. Это одно из первых кадровых назначений нового начальника полиции ХМАО.
Силовики задержали крупного бизнесмена
- Влиятельный бизнесмен из ХМАО Андрей Копайгора был задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен в СИЗО по подозрению в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Участников банды осудили на большие сроки
- Суд ХМАО признал виновными двух жителей Дагестана, являющихся участниками группировки «Шамхаловские» и были в международном розыске 12 лет. Суд отправил их в колонию строгого режима на 12 и 20 лет. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре ХМАО.
Подписывайтесь на URA.RU в