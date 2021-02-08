Бывший замглавы Сургута Владимир Базаров получил новую должность в Белгородской области Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заместитель главы Сургута перешел на новую должность в другой регион — в силовых структурах прошли перестановки — бизнесмена задержали по подозрению в мошенничестве — суд вынес приговор двум членам ОПГ. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 9 февраля — в обзоре URA.RU:

Бывший заммэра Сургута пошел на повышение

Экс-заместитель главы Сургута Владимир Базаров назначен советником врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник.

Глава Росгвардии покинул свой пост

Начальник Управления югорской Росгвардии Евгений Федоткин переведен на новую должность в Тюмень. Эту информацию URA.RU официально подтвердили в пресс-службе ведомства.

Начальник полиции Сургута получит новую должность

Новым руководителем ОМВД по Сургутскому району планируется назначить нынешнего начальника полиции Сургута Юрия Сероштана. Это одно из первых кадровых назначений нового начальника полиции ХМАО.

Силовики задержали крупного бизнесмена

Влиятельный бизнесмен из ХМАО Андрей Копайгора был задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен в СИЗО по подозрению в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Участников банды осудили на большие сроки

Суд ХМАО признал виновными двух жителей Дагестана, являющихся участниками группировки «Шамхаловские» и были в международном розыске 12 лет. Суд отправил их в колонию строгого режима на 12 и 20 лет. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре ХМАО.