08 февраля 2021
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Самое актуальное в ХМАО на 9 февраля. Силовики получили новые должности, осуждены члены ОПГ

© Служба новостей «URA.RU»
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Базаров. Сургут, базаров владимир
Бывший замглавы Сургута Владимир Базаров получил новую должность в Белгородской области Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заместитель главы Сургута перешел на новую должность в другой регион — в силовых структурах прошли перестановки — бизнесмена задержали по подозрению в мошенничестве — суд вынес приговор двум членам ОПГ. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 9 февраля — в обзоре URA.RU:

Бывший заммэра Сургута пошел на повышение

Глава Росгвардии покинул свой пост

Начальник полиции Сургута получит новую должность

Силовики задержали крупного бизнесмена

  • Влиятельный бизнесмен из ХМАО Андрей Копайгора был задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен в СИЗО по подозрению в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Участников банды осудили на большие сроки

  • Суд ХМАО признал виновными двух жителей Дагестана, являющихся участниками группировки «Шамхаловские» и были в международном розыске 12 лет. Суд отправил их в колонию строгого режима на 12 и 20 лет. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре ХМАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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