Профсоюзы Сургута обсуждают возрождение первомайских шествий

В Сургуте обсуждают возможность возрождения первомайских шествий трудовых коллективов. В разговоре с URA.RU председатель городского профсоюза работников народного образования и науки мэрии Любовь Андриади допустила, что мероприятия могут вновь проводить при условии обеспечения должной безопасности.
«Мы желаем, мы хотим этого. Но когда это произойдет? Когда мы сможем обеспечить безопасность совместно и с администрацией города, и с внутренними органами», — пояснила Андриади во время городского празднования Первомая.
По ее словам, местные трудовые коллективы не против возрождения первомайских шествий. Ранее в мероприятиях могли участвовать около 40-60 тысяч человек, вспоминает собеседница. «Думаю об этом можно будет подумать. А народ, да, народ готов», — добавила Андриади.
Ранее URA.RU рассказывало, как в Сургуте отмечают 1 Мая. Местные творческие коллективы устроили для жителей масштабный концерт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!