30 апреля 2025

Профсоюзы Сургута обсуждают возрождение первомайских шествий

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте допускают возможность возвращения первомайских шествий трудовых коллективов
В Сургуте допускают возможность возвращения первомайских шествий трудовых коллективов Фото:

В Сургуте обсуждают возможность возрождения первомайских шествий трудовых коллективов. В разговоре с URA.RU председатель городского профсоюза работников народного образования и науки мэрии Любовь Андриади допустила, что мероприятия могут вновь проводить при условии обеспечения должной безопасности.

«Мы желаем, мы хотим этого. Но когда это произойдет? Когда мы сможем обеспечить безопасность совместно и с администрацией города, и с внутренними органами», — пояснила Андриади во время городского празднования Первомая.

По ее словам, местные трудовые коллективы не против возрождения первомайских шествий. Ранее в мероприятиях могли участвовать около 40-60 тысяч человек, вспоминает собеседница. «Думаю об этом можно будет подумать. А народ, да, народ готов», — добавила Андриади.

Ранее URA.RU рассказывало, как в Сургуте отмечают 1 Мая. Местные творческие коллективы устроили для жителей масштабный концерт.

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В Сургуте обсуждают возможность возрождения первомайских шествий трудовых коллективов. В разговоре с URA.RU председатель городского профсоюза работников народного образования и науки мэрии Любовь Андриади допустила, что мероприятия могут вновь проводить при условии обеспечения должной безопасности. «Мы желаем, мы хотим этого. Но когда это произойдет? Когда мы сможем обеспечить безопасность совместно и с администрацией города, и с внутренними органами», — пояснила Андриади во время городского празднования Первомая. По ее словам, местные трудовые коллективы не против возрождения первомайских шествий. Ранее в мероприятиях могли участвовать около 40-60 тысяч человек, вспоминает собеседница. «Думаю об этом можно будет подумать. А народ, да, народ готов», — добавила Андриади. Ранее URA.RU рассказывало, как в Сургуте отмечают 1 Мая. Местные творческие коллективы устроили для жителей масштабный концерт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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