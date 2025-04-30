Врачи ХМАО раскрыли секрет, как избежать стресса на работе

Специалисты кардиодиспансера Сургута рассказали, как снизить уровень стресса на рабочем месте с помощью простых физических упражнений. Об этом сообщает Telegram-канал медучреждения.
«Короткие перерывы на разминку по 5–7 минут, прогулки вместо звонков и даже работа стоя. Эти привычки помогают не только перезагрузиться, но и повысить продуктивность», — отметили врачи.
Среди других рекомендаций — замена лифта на лестницу для кардионагрузки и организация спортивных мини-групп с коллегами. Например, совместные пробежки или соревнования по количеству шагов за неделю. «Такие игры бодрят и поднимают дух в коллективе», — добавили в кардиодиспансере.
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