30 апреля 2025

Врачи ХМАО раскрыли секрет, как избежать стресса на работе

Врачи из ХМАО дали рекомендации по снижению стресса на работе
© Служба новостей «URA.RU»
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Кардиодиспансер Сургута рассказал, как снизить стресс на работе
Кардиодиспансер Сургута рассказал, как снизить стресс на работе Фото:

Специалисты кардиодиспансера Сургута рассказали, как снизить уровень стресса на рабочем месте с помощью простых физических упражнений. Об этом сообщает Telegram-канал медучреждения.

«Короткие перерывы на разминку по 5–7 минут, прогулки вместо звонков и даже работа стоя. Эти привычки помогают не только перезагрузиться, но и повысить продуктивность», — отметили врачи.

Среди других рекомендаций — замена лифта на лестницу для кардионагрузки и организация спортивных мини-групп с коллегами. Например, совместные пробежки или соревнования по количеству шагов за неделю. «Такие игры бодрят и поднимают дух в коллективе», — добавили в кардиодиспансере.

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Специалисты кардиодиспансера Сургута рассказали, как снизить уровень стресса на рабочем месте с помощью простых физических упражнений. Об этом сообщает Telegram-канал медучреждения. «Короткие перерывы на разминку по 5–7 минут, прогулки вместо звонков и даже работа стоя. Эти привычки помогают не только перезагрузиться, но и повысить продуктивность», — отметили врачи. Среди других рекомендаций — замена лифта на лестницу для кардионагрузки и организация спортивных мини-групп с коллегами. Например, совместные пробежки или соревнования по количеству шагов за неделю. «Такие игры бодрят и поднимают дух в коллективе», — добавили в кардиодиспансере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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