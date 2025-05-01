Состояние богатейших россиян увеличилось почти на 15 миллиардов долларов

Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 14,975 млрд. Такие данные передает Bloomberg Billionaires Index.
«Акционер»Металлоинвеста» Алишер Усманов увеличил свое состояние на 3,64 миллиарда, достигнув 16,9 миллиарда долларов», — передает данные Bloomberg Billionaires Index. Издание также сообщает, что сооснователь «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко прибавил 2,52 миллиарда, доведя свой капитал до 22,7 миллиарда долларов. В то же время председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, столкнулся с наибольшими убытками — его состояние сократилось на 2,3 миллиарда, опустившись до 23,5 миллиарда долларов.
Агентство Bloomberg с марта 2012 года ведет рейтинг Bloomberg Billionaires Index, отражающий состояние 500 самых богатых людей мира. В этом индексе регулярно обновляются данные о капиталах крупнейших предпринимателей и инвесторов.
В апреле агентство зафиксировало рекордный рост совокупного состояния мировых миллиардеров. Это произошло после решения президента США Дональда Трампа отсрочить введение повышенных пошлин на товары из 75 стран.
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