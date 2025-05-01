Состояние богатейших россиян увеличилось почти на 15 миллиардов долларов

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Состояние рассчитывается на основе стоимости акций компаний
Состояние рассчитывается на основе стоимости акций компаний Фото:

Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 14,975 млрд. Такие данные передает Bloomberg Billionaires Index

«Акционер»Металлоинвеста» Алишер Усманов увеличил свое состояние на 3,64 миллиарда, достигнув 16,9 миллиарда долларов», — передает данные Bloomberg Billionaires Index. Издание также сообщает, что сооснователь «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко прибавил 2,52 миллиардадоведя свой капитал до 22,7 миллиарда долларов. В то же время председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, столкнулся с наибольшими убытками — его состояние сократилось на 2,миллиардаопустившись до 23,5 миллиарда долларов.

Агентство Bloomberg с марта 2012 года ведет рейтинг Bloomberg Billionaires Index, отражающий состояние 500 самых богатых людей мира. В этом индексе регулярно обновляются данные о капиталах крупнейших предпринимателей и инвесторов.

В апреле агентство зафиксировало рекордный рост совокупного состояния мировых миллиардеров. Это произошло после решения президента США Дональда Трампа отсрочить введение повышенных пошлин на товары из 75 стран.

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Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 14 , 975  млрд. Такие данные передает  Bloomberg Billionaires Index .  «Акционер » Металлоинвеста » Алишер Усманов   увеличил свое состояние на  3,64 миллиарда, достигнув 16,9 миллиарда долларов», — передает данные Bloomberg Billionaires Index. Издание также сообщает, что сооснователь «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко прибавил 2 , 52  миллиарда ,  доведя свой капитал до 22,7 миллиарда долларов . В то же время председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, столкнулся с наибольшими убытками — его состояние сократилось на 2 , 3  миллиарда ,  опустившись до  23,5 миллиарда долларов. Агентство Bloomberg с марта 2012 года ведет рейтинг Bloomberg Billionaires Index, отражающий состояние 500 самых богатых людей мира. В этом индексе регулярно обновляются данные о капиталах крупнейших предпринимателей и инвесторов. В апреле агентство зафиксировало рекордный рост совокупного состояния мировых миллиардеров. Это произошло после решения президента США Дональда Трампа отсрочить введение повышенных пошлин на товары из 75 стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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