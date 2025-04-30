30 апреля 2025

В ХМАО соседи пожаловались на неадеквата, разгромившего подъезд. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нефтеюганске вандал ходит по домам и громит подъезды
В Нефтеюганске вандал ходит по домам и громит подъезды Фото:

В Нефтеюганске местный житель ходит по домам и громит подъезды. В одном из них он разбил все комнатные растения. Видео опубликовал telegram-канал «Это Юганск, детка».

«Это тот неадекватный, который в своем подъезде вытворяет гадости, теперь он пошел по другим подъездам», — возмущается житель. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что уже получили жалобу от жильцов и начали проверку.

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В Нефтеюганске местный житель ходит по домам и громит подъезды. В одном из них он разбил все комнатные растения. Видео опубликовал telegram-канал «Это Юганск, детка». «Это тот неадекватный, который в своем подъезде вытворяет гадости, теперь он пошел по другим подъездам», — возмущается житель. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что уже получили жалобу от жильцов и начали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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