В Нефтеюганске вандал ходит по домам и громит подъезды
В Нефтеюганске местный житель ходит по домам и громит подъезды. В одном из них он разбил все комнатные растения. Видео опубликовал telegram-канал «Это Юганск, детка».
«Это тот неадекватный, который в своем подъезде вытворяет гадости, теперь он пошел по другим подъездам», — возмущается житель. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что уже получили жалобу от жильцов и начали проверку.
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