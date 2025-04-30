Губернатору ХМАО презентовали проект стелы, посвященной городу трудовой доблести

Губернатору ХМАО Руслану Кухаруку презентовали проект стелы, посвященной присвоению Ханты-Мансийску звания «Города трудовая доблесть». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Место для стелы выбрано не случайно: здесь в годы войны располагался кирпичный завод, работники которого внесли вклад в Победу. 87% горожан поддержали эту локацию», — отметили в ходе презентации. Высота монумента составит 28 метров — символ 28 миллионов консервов, поставленных фронту. Конструкция будет выполнена из гранита, нержавеющей стали и закаленного стекла с внутренней подсветкой. На стеле разместят герб города, барельефы с архивными фотографиями и историческими данными.
Территорию вокруг стелы интегрируют в пешеходные маршруты, создав зону отдыха с озеленением и скамейками. «Это должно стать местом, куда приходят не только 9 Мая. Важно, чтобы это место стало частью городской среды, а не изолированным объектом. Нужно выстроить все так, чтобы связать его с храмом, музеями и площадью Победы», — подчеркнул губернатор. Вместе с губернатором на презентацию проекта пришел подопечный главы региона по проекту «Герои Югры» Александр Панасенко. «Губернатор берет его с собой на различные мероприятия, чтобы он погружался в специфику работы», — сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.
Ранее URA.RU писало, что звание «Город трудовой доблести» Ханты-Мансийск получил в 2023 году за вклад жителей в обеспечение фронта во время Великой Отечественной войны: местные предприятия производили значительную часть рыбных консервов и других продуктов для армии. Решение об установке стелы было поддержано общественностью и органами власти в преддверии 80-летия Победы, а место выбрано с учетом исторической значимости и мнения горожан.
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