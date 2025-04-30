В Сургуте неизвестный прокатился на капоте автомобиля, а затем станцевал лезгинку на дороге. Произошедшее записывали на видео, историей уже заинтересовалась полиция, сообщили URA.RU в окружном УМВД.
«Зарегистрировали, проводим проверку», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Инцидент попал на видео. «Еще один факт автохулиганства сняли на видео и выложили в сеть неизвестные в Сургуте», — говорится в telegram-канале «К-Информ».
На кадрах ролика видно, как молодой человек сидит на капоте авто во время езды по улице. Позже на видео парни танцуют лезгинку посреди дороги.
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