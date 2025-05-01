ВСУ ударили по рынку в Алешках: есть погибшие и раненые

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На месте удара ВСУ работают экстренные службы (архивное фото)
На месте удара ВСУ работают экстренные службы (архивное фото) Фото:

В результате обстрела украинскими военными рынка в Алешках Херсонской области погибли не менее семи человек, еще более двадцати получили ранения. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. 

«Около 9:30 в Алешках, в районе центрального рынка, ВСУшники нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он уточнил, что число погибших составляет не менее семи человек, еще свыше 20 получили ранения. На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы.

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В результате обстрела украинскими военными рынка в Алешках Херсонской области погибли не менее семи человек, еще более двадцати получили ранения. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.  «Около 9:30 в Алешках, в районе центрального рынка, ВСУшники нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он уточнил, что число погибших составляет не менее семи человек, еще свыше 20 получили ранения. На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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