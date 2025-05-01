ВСУ ударили по рынку в Алешках: есть погибшие и раненые

В результате обстрела украинскими военными рынка в Алешках Херсонской области погибли не менее семи человек, еще более двадцати получили ранения. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Около 9:30 в Алешках, в районе центрального рынка, ВСУшники нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он уточнил, что число погибших составляет не менее семи человек, еще свыше 20 получили ранения. На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.