30 апреля 2025

В ХМАО силовики переходят на усиление в период майских праздников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовые структуры переходят на усиления в период майских праздников
Силовые структуры переходят на усиления в период майских праздников Фото:

В ХМАО сотрудники Росгвардии и полиции переходят на усиление в период майских праздников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В майские праздники будет организована работа группы контроля оперативного штаба Управления Росгвардии по ХМАО-Югре. На случай обострения оперативной обстановки будет создан резерв из числа сотрудников спецподразделений Росгвардии», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ведомства совместно с коллегами из УМВД будут обеспечивать охрану общественного порядка в период майских праздников. Накануне силовики проверят всех владельцев оружия, обследуют исправность технических средств охраны, а саперы и кинологи осмотрят места массовых мероприятий.

В период самих праздников будет организовано дежурство экипажей групп задержания возле парков, скверов и памятников ветеранам Великой Отечественной войны. При этом, по словам инсайдера URA.RU из правоохранительных органов силовикам работа в эти дни не будет дополнительно оплачиваться.

«У силовиков ненормированный график и работа в праздничные дни никогда не оплачивалась вдвойне. Но они могут брать дополнительные дни к отпуску и отгулы, если работают сверх нормы», — рассказал инсайдер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО сотрудники Росгвардии и полиции переходят на усиление в период майских праздников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В майские праздники будет организована работа группы контроля оперативного штаба Управления Росгвардии по ХМАО-Югре. На случай обострения оперативной обстановки будет создан резерв из числа сотрудников спецподразделений Росгвардии», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Сотрудники ведомства совместно с коллегами из УМВД будут обеспечивать охрану общественного порядка в период майских праздников. Накануне силовики проверят всех владельцев оружия, обследуют исправность технических средств охраны, а саперы и кинологи осмотрят места массовых мероприятий. В период самих праздников будет организовано дежурство экипажей групп задержания возле парков, скверов и памятников ветеранам Великой Отечественной войны. При этом, по словам инсайдера URA.RU из правоохранительных органов силовикам работа в эти дни не будет дополнительно оплачиваться. «У силовиков ненормированный график и работа в праздничные дни никогда не оплачивалась вдвойне. Но они могут брать дополнительные дни к отпуску и отгулы, если работают сверх нормы», — рассказал инсайдер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...