В ХМАО силовики переходят на усиление в период майских праздников

В ХМАО сотрудники Росгвардии и полиции переходят на усиление в период майских праздников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«В майские праздники будет организована работа группы контроля оперативного штаба Управления Росгвардии по ХМАО-Югре. На случай обострения оперативной обстановки будет создан резерв из числа сотрудников спецподразделений Росгвардии», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Сотрудники ведомства совместно с коллегами из УМВД будут обеспечивать охрану общественного порядка в период майских праздников. Накануне силовики проверят всех владельцев оружия, обследуют исправность технических средств охраны, а саперы и кинологи осмотрят места массовых мероприятий.
В период самих праздников будет организовано дежурство экипажей групп задержания возле парков, скверов и памятников ветеранам Великой Отечественной войны. При этом, по словам инсайдера URA.RU из правоохранительных органов силовикам работа в эти дни не будет дополнительно оплачиваться.
«У силовиков ненормированный график и работа в праздничные дни никогда не оплачивалась вдвойне. Но они могут брать дополнительные дни к отпуску и отгулы, если работают сверх нормы», — рассказал инсайдер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!