Зять челябинского олигарха лишился поста директора

Александр Кретов (слева) больше не руководит активами Александра Аристова (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В группе компаний «Ариант», которая контролируется семьей челябинского бизнесмена Александра Аристова, сменился гендиректор. Теперь ГК руководит Ирина Голышева, ранее эту должность занимал зять Аристова Александр Кретов. Речь идет о самом крупном бизнес-активе семьи Аристовых.

Согласно сервису СБИС, изменения в базу данных ЕГРЮЛ внесены 5 февраля. С этого дня директором ГК «Ариант» стала Голышева. Кретов руководил ГК с 10 декабря, со дня регистрации компании в налоговой. Ему принадлежит 50% ГК, такой же долей владеет его супруга, дочь Аристова Елена Кретова

«Александр Владимирович (Кретов) остается совладельцем компании и именно он принимает решения, совместно с новым руководителем», — заявили URA.RU в пресс-службе ГК «Ариант». В ГК «Ариант» входят агрофирмы «Ариант» и «Южная», Центр пищевой индустрии «Ариант» и фирма «Кубань-Вино».

Эта группа компаний образовалась после раздела активов Аристова с бизнесменом Юрием Антиповым. Аристов и Антипов, начавшие совместный бизнес в 1990-х годах, создали одну из самых влиятельных в регионе бизнес-империй. После раздела Аристову отошла группа предприятий пищевой индустрии, включая бренд «Ариант». Антипову достались металлургические активы, включая Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), а также бассейн «Ариант», теперь переименованный в «Электрометаллург».