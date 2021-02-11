Алексею Текслеру представят новую структуру челябинской ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Структура президиума Челябинского регионального отделения «Единой России» будет пересмотрена, сообщил URA.RU источник в ЕР. На будущей неделе проект новой структуры представят секретарю президиума, губернатору Алексею Текслеру. Между членами президиума перераспределят сферы ответственности, а в руководстве политсовета появятся новые лица.

«Вице-губернатор Анатолий Векшин сохранит за собой пост первого замсекретаря челябинской ЕР. Что касается перераспределения полномочий, то гендиректору ОТВ, председателю комитета по информполитике ЗСО Олегу Герберу предложат отвечать за агитационно-пропагандистскую работу (АПР), — сообщил инсайдер. — Раньше АПР курировал бывший вице-спикер ЗСО Константин Захаров. После проигрыша на выборах он переехал в Москву».

По словам инсайдера, может смениться куратор партпроектов. Сейчас за данное направление отвечает депутат ЗСО Александр Мотовилов. «Эту сферу предложат депутату гордумы Челябинска Денису Лапотышкину. Отдельно на каждый партопроект, а их 18, назначат ответственного», — сообщил источник. «Я занимаюсь партпроектами 10 лет, пора уступать дорогу молодым, а Денис это очень хорошая кандидатура», — заявил URA.RU Мотовилов.

Должность председателя совета сторонников партии, которую сейчас занимает Вадим Воробей, предложат депутату ЗСО Елене Тарасовой. Векшин не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Другие единороссы, кого коснутся изменения, также не ответили на звонки или отказались комментировать ротацию.

«Обновление президиума, которое запускает Текслер, должно сделать партию эффективней, с учетом выборов в Госдуму», — пояснил инсайдер. Первая ротация произошла, когда Текслер возглавил челябинскую ЕР и с его подачи обновили президиум и региональный политсовет. Затем губернатор потребовал провести партийную ревизию, чтобы оценить работу соратников и запустить новую ротацию.