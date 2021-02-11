В скандал с повышением цен на проезд вмешалась мэрия Челябинска

Цены на проезд в маршрутках Челябинска намерены повысить в марте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В конфликт между жителями и частными перевозчиками, которые заявили о своем намерении в период с 1 по 13 марта повысить цены на проезд в маршрутках, вмешалась мэрия Челябинска. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе городской мэрии.

«Частным перевозчикам рекомендовано рассмотреть альтернативные меры повышения экономической эффективности работы и не увеличивать стоимость проезда на городских маршрутах. В том числе, они могут предоставить пассажирам возможность проезда по единому проездному билету», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Перевозчики в диалоге с властями заявили, что с 2017 года максимально сдерживали рост цен на проезд, несмотря на удорожание топлива, запчастей и других расходных материалов. «Три года стоимость проезда держалась на одном уровне, несмотря на всеобщее удорожание цен. Зарплаты сотрудникам также не повышались», — сообщили URA.RU в компании «Сервис-Транс». До остальных перевозчиков дозвониться не удалось.

О своем намерении повысить стоимость проезда с 25 до 28 рублей ряд перевозчиков предупредили мэрию за месяц, как это предусмотрено законом. Часть маршрутов поднимет стоимость проезда с 1 марта, часть — с 5 марта, еще несколько — с 13 марта. Это привело к большому недовольству челябинцев, которое было высказано в социальных сетях. «Стоимость проезда поднимается, а качества оказание услуг в маршрутках нет. Мало того, что они грязные, пыльные, с засаленными чехлами, водители экономят топливо и не обогревают салон — только свое водительское место», — возмущаются челябинцы в группе «Сплетни/Новости Челябинска» во ВКонтакте.