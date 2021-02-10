В Челябинске массово повышают цены на проезд в маршрутках

В челябинских маршрутках вырастет стоимость проезда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С марта в Челябинске массово повышается стоимость проезда на маршрутных такси. Цены на билеты вырастут с 25 до 28 рублей. Об этом URA.RU сообщили в управлении транспорта городской мэрии.

«Мы получили уведомление от семи перевозчиков о повышении стоимости проезда до 28 рублей еще на семи маршрутах. ООО „Сервис-Транс“, ООО „Челябавтобус“, ООО „Автолайн“, ООО „Автолига“, ООО „Челябинское маршрутное такси“, ООО „Автолуч“ сообщили об изменении стоимости проезда с 13 марта», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Изменение цены ожидается на маршрутах № 10 «ЧМК — ЮурГУ», № 39 «ЧТЗ — Чичерина», № 53 «Кардиоцентр — поселок Новосинеглазово», № 72 «ЧМК — Железнодорожный вокзал», № 78 «Академика Королева — Мамина», № 86 «Мехколонна — поселок Шершни», № 104 «Поселок АМЗ — Бейвеля». Ранее о повышении цен на проезд с 1 марта уведомляли перевозчики ООО «Кумир-Автолайн 2», ООО «Кумир-Автолайн». Стоимость проезда вырастет на маршрутах № 22 «Александра Шмакова-Училище» с 25 рублей до 28 рублей, № 12 «Профессора Благих — ЧТЗ», № 32 «Солнечный берег — Мамина» с 25 рублей до 28 рублей 50 коп.

Кроме того, с 5 марта повысится стоимость проезда у перевозчиков ООО «Челябинское такси» и ООО «Консул». Проезд на маршрутах № 112 «Приборостроителей — ЮурГУ», № 46 «Чистопольская — Теплотехнический институт», № 75 «поселок Фатеевка — Бейвеля» и № 92 «поселок Сухомесово — ЧМК» вырастет до 28 рублей.