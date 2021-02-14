Супруга Текслера встретится с главными силовиками Челябинска

Ирину Текслер ждут на празднике все силовых и экстренных служб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ирина Текслер, супруга челябинского губернатора Алексея Текслера, 15 февраля примет участие в церемонии вручения V Ежегодной премии «Щит и роза — Южный Урал 2021». Об этом сообщил URA.RU источник в правительстве области. Премия вручается сотрудницам 13 правоохранительных, экстренных и контрольных ведомств региона.

«Ирине Николаевне (Текслер) очень интересны общественные проекты, и этот не стал исключением. В самой церемонии она принимает участие впервые. Также приглашен глава региона и руководители силовых структур», — пояснил URA.RU собеседник.

На соискание премии в оргкомитет поступило 186 заявок, из которых отобрали 35 лучших в шести номинациях: «За профессионализм», «За лидерские качества», «За многолетнюю службу Отечеству», «За творчество и научный подход в работе», «За материнское тепло», «За высокие спортивные достижения».

Что касается самого губернатора, то в его графике значится личный прием граждан, участие в заседании Госсовета РФ, посвященного газификации и — 23 февраля — мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. «В понедельник, 15 февраля, губернатор примет участие в церемонии возложения венков и цветов к памятнику „Доблестным сынам Отечества“», — подтвердили URA.RU в пресс-службе главы региона. Комментировать иные планы Текслера и его супруги в пресс-службе не стали.