Губернатор Алексей Текслер и его супруга Ирина пришли на открытие VI Международного фестиваля музыкального юмора Игоря Бутмана. Он открылся 9 февраля концертом в Челябинской областной филармонии.
Кроме знаменитого Московского джазового оркестра под управлением народного артиста РФ Игоря Бутмана, зрителям показали эксцентричные пантомимы театра клоунады «Лицедеи». Специальными гостями фестиваля стали джазовая певица Fantine, пианист и певец Олег Аккуратов, тромбонистка и вокалистка Анастасия Иванова.
На выступлении в Челябинске фестиваль не закончится. 10 и 11 февраля артисты приедут с концертами в Сатку и Троицк.
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