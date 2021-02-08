Ирина и Алексей Текслеры открыли фестиваль Игоря Бутмана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер и его супруга Ирина пришли на открытие VI Международного фестиваля музыкального юмора Игоря Бутмана. Он открылся 9 февраля концертом в Челябинской областной филармонии.

Кроме знаменитого Московского джазового оркестра под управлением народного артиста РФ Игоря Бутмана, зрителям показали эксцентричные пантомимы театра клоунады «Лицедеи». Специальными гостями фестиваля стали джазовая певица Fantine, пианист и певец Олег Аккуратов, тромбонистка и вокалистка Анастасия Иванова.

На выступлении в Челябинске фестиваль не закончится. 10 и 11 февраля артисты приедут с концертами в Сатку и Троицк.

Один из главных итогов фестиваля, который только начался: на базе детской филармонии в Челябинске откроют музыкальную школу Игоря Бутмана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

10 и 11 февраля участники фестиваля подарят праздник музыки и юмора жителям челябинских городов Сатки и Троицка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск приехали знаменитые «Лицедеи» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU