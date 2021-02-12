Стали известны имена кандидатов на выборах мэра Сургута

В первом конкурсе по выборам главы Сургута кандидатов на пост мэра было в три раза больше Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Выборы мэра Сургута

Сразу семь новых кандидатов подали документы в конкурсную комиссию по выборам главы Сургута за день до окончания регистрации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской думы.

«Среди кандидатов — руководитель центра IT-компетенции Югорского НИИ информационных технологий Наталья Старикова, работник муниципального предприятия „Сургутские районные электрические сети“ Наталья Бенюх, инженер компании „Газпром переработка“ Сергей Керосиров, директор ООО „Вестпродукт“ Александр Чернопятов», — прокомментировали в пресс-службе думы Сургута. Там также уточнили, что оставшиеся три претендента на пост мэра отказались публично раскрывать персональные данные.

Таким образом, сейчас на должность главы города претендуют 20 человек. 14 февраля последний день приема документов от потенциальных кандидатов. А само заседание конкурсной комиссии, где будет происходить отсев претендентов, назначено на 20 февраля.

Ранее URA.RU сообщало, что на выборах главы Сургута ожидается выдвижение еще одного кандидата, который должен стать главным спарринг-партнером для фаворита предвыборной гонки. Им считается депутат Думы ХМАО Андрей Филатов.