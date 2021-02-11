На выборах главы Сургута ждут регистрации «кандидата-техника» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Выборы мэра Сургута

В сургутском истеблишменте на выборах мэра ожидают появления еще одного кандидата, который должен стать спарринг-партнером для основного претендента на пост главы города — депутата Думы ХМАО Андрея Филатова. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В конкурсную комиссию должен подать документы так называемый „техник“. Кандидат, который станет удобным спарринг-партнером для основного претендента на должность мэра. С одной стороны, он должен быть достаточно статусным, но при этом лояльным и контролируемым. Обсуждалась кандидатура кого-то из представителей „Сургутнефтегаза“, но окончательного решения так до сих пор и нет. А до конца срока подачи документов остается два дня», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе думы Сургута журналисту агентства сообщили, что 12 февраля в конкурсную комиссию принесли заявления четыре кандидата: «среди них ведущий инженер компании „Россети Тюмень“ Артур Романов, безработный Вячеслав Навальнев, генеральный директор компании „Северная чистая вода“ Варвара Лукичева и еще один претендент, отказавшийся публично называть своем имя». Таким образом, на данный момент 12 человек изъявили желание побороться за пост мэра Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что после перезапуска выборов главы Сургута, ажиотаж среди кандидатов, претендующих на этот пост, стал заметно меньше. По итогам первого конкурса, который был признан несостоявшимся, на кресло градоначальника претендовало свыше 60 человек.