Умер олимпийский чемпион и соперник Ельцина Юрий Власов

Олимпийски чемпион по тяжелой атлетике 1960 года, депутат Госдумы РФ 1993—1995 года Юрий Власов умер на 86 году жизни. Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России Александр Кишкин.
«Юрий Власов умер в возрасте 85 лет», — передает ТАСС со ссылкой на Кишкина. Он не уточнил причину смерти олимпийского чемпиона. Время и место похорон спортсмена неизвестно.
Власов был соперником первого президента России Бориса Ельцина на выборах 1996 года. Власов семь раз становился чемпионом по тяжелой атлетике на международных соревнованиях и пять раз стал чемпионом СССР. В 1985—1987 годах стал президентом Федерации тяжелой атлетики СССР. На счету спортсмена 31 мировой рекорд.
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