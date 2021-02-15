Клиенты банков должны внимательно читать договор, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Клиенты российских банков могут столкнуться с неожиданными списаниями из-за комиссии по карте или счету, предупреждает глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Он уточнил, что это может произойти, если клиент невнимательно читал договор.

«Если тарифами предусмотрена ежемесячная комиссия, то она будет списываться даже в том случае, если клиент счетом не пользуется», — цитирует Достова РИА «Новости». По его словам, из-за списания баланс может уйти в минус, а на долг будут начисляться проценты. Поэтому если клиент решил не пользоваться картой или счетом, лучше их закрыть, советует эксперт.

Также в некоторых случаях банк устанавливает нулевую комиссию за обслуживание, но только при соблюдении определенных условий, предупреждает Достов. Поэтому если клиент забудет об этих условиях, банк начнет списывать комиссию. Он также напомнил о списании комиссии по зарплатной карте в случае увольнения. «Нужно либо закрыть карту, либо просто выбрать в том же банке другую, более дешевую», — рекомендует эксперт.

Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов заявил, что главные ошибки держателей дебетовых и кредитных карт касаются безопасности данных. Зачастую это беспечное отношение при использовании банкоматов. В Госдуме уже поддержали блокировку подозрительных переводов по карте на 25 дней, пишет «Национальная служба новостей».