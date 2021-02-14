В свердловском поселке обвалилась крыша, есть погибший

Здание принадлежит муниципалитету Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В поселке Бисерть (Свердловская область) один человек погиб и второй остается под завалами после обрушения кровли заброшенного здания. По предварительным данным, мужчины спиливали железные балки крыши, когда произошло обрушение. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«Двое лиц несанкционированно проникли на территорию цеха, где, по имеющимся данным, могли срезать металлические балки с кровли. После чего произошло обрушение кровли неработающего здания», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На месте обрушения работают сотрудники МЧС, полиции, следственного комитета Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

По данным управления СКР по региону, инцидент произошел на улице Революционной, в бывшем здании мазутной котельной. В ведомстве организовали доследственную проверку. «Сейчас есть информация только об одном погибшем, сведений о том, что произошло со вторым мужчиной, пока не имеется. На месте происшествия с использованием техники производится разбор образовавшегося завала», — уточнили в пресс-службе регионального управления СКР.

В свердловской полиции сейчас устанавливают точные данные мужчин, которые были на территории. Пока известно, что они мигранты, зарегистрированы в Екатеринбурге, жили в Бисерти. «По предварительным сведениям, мужчины находились на территории бывшего завода „Уралсельмаш“ по собственной инициативе. Возможно, с целью хищения лома металлов для сдачи в приёмные пункты» — рассказал агентству Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.