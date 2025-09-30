«46-я в очереди»: цены на такси из «Екатеринбург-ЭКСПО» взлетели в космос

В Екатеринбурге вечером 30 сентября завершился первый день выставки-форума 100+ TechnoBuild, что привело к огромным очередям на такси из «Экспо-центра». При этом стоимость поездки выросла в полтора раза, рассказали URA.RU читатели.
«Уехать из „Экспо“ просто нереально, такси вызывается очень долго. Сейчас 46-я в очереди», — сказала собеседница. По словам другого посетителя, занявшего 53 место в очереди на такси, цены на поездки «неадекватные».
На главной строительной выставке-форуме застройщики, студии дизайна, инженерные компании представляют свои необычные арт-объекты, планы по развитию территорий и концептуальные разработки. Она продлится до 3 октября. О том, как прошел первый день мероприятия, URA.RU рассказало — в отдельном сюжете.
