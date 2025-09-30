«46-я в очереди»: цены на такси из «Екатеринбург-ЭКСПО» взлетели в космос

Очередь из десятков людей выстроилась на такси из «Екатеринбург-ЭКСПО»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горожане выстроились в очередь на такси
Горожане выстроились в очередь на такси Фото:

В Екатеринбурге вечером 30 сентября завершился первый день выставки-форума 100+ TechnoBuild, что привело к огромным очередям на такси из «Экспо-центра». При этом стоимость поездки выросла в полтора раза, рассказали URA.RU читатели.

«Уехать из „Экспо“ просто нереально, такси вызывается очень долго. Сейчас 46-я в очереди», — сказала собеседница. По словам другого посетителя, занявшего 53 место в очереди на такси, цены на поездки «неадекватные».

На главной строительной выставке-форуме застройщики, студии дизайна, инженерные компании представляют свои необычные арт-объекты, планы по развитию территорий и концептуальные разработки. Она продлится до 3 октября. О том, как прошел первый день мероприятия, URA.RU рассказало — в отдельном сюжете.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге вечером 30 сентября завершился первый день выставки-форума 100+ TechnoBuild, что привело к огромным очередям на такси из «Экспо-центра». При этом стоимость поездки выросла в полтора раза, рассказали URA.RU читатели. «Уехать из „Экспо“ просто нереально, такси вызывается очень долго. Сейчас 46-я в очереди», — сказала собеседница. По словам другого посетителя, занявшего 53 место в очереди на такси, цены на поездки «неадекватные». На главной строительной выставке-форуме застройщики, студии дизайна, инженерные компании представляют свои необычные арт-объекты, планы по развитию территорий и концептуальные разработки. Она продлится до 3 октября. О том, как прошел первый день мероприятия, URA.RU рассказало — в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...