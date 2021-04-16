16 апреля 2021
15 апреля 2021

Губернатор ХМАО пристыдила чиновников за лужи. «Что хотите делайте, включая режим ЧС»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дороги города весной. Сургут, резиновые сапоги, лужи, весна
Жители Нижневартовского района пожаловались на лужи и грязь Фото:

Власти Нижневартовского района могут ввести режим чрезвычайной ситуации, если это требуется для ликвидации лужи и благоустройству дороги. Такое заявление сделала губернатор ХМАО Наталья Комарова, отвечая на жалобы жителей Излучинска.

«Обращаю внимание руководства Нижневартовского района, что хотите делайте, включая режим ЧС, у вас невозможно пройти. Надо проектное решение разрабатывать с тем, чтобы не накапливалась вода в любых случаях: то ли дождь пойдет, то ли снег, который вы не вывезете. Здесь нужно решение», — сказала Комарова.

Жители пожаловались губернатору ХМАО на лужи и грязь на дороге, по которой они каждый день обходят территорию школы. Исполняющая обязанности главы Нижневартовского района Татьяна Колокольцева доложила Комаровой, что луж уже нет. «Были осуществлены работы по осушению участка. Благоустройство администрация поселения Излучинска постарается сделать до июля 2021 года», — добавила Колокольцева. Однако Наталья Комарова заявила, что нужно быстрее провести благоустройство, а откачка лужи это не решение проблемы и оно в первую очередь должно не устраивать саму администрацию.

Ранее URA.RU сообщало, что жители по всему ХМАО жалуются на массовые потопы. В регионе размывает дороги, тонут машины, а люди не могут выйти из подъезда без запасной пары обуви.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...