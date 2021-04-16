Жители Нижневартовского района пожаловались на лужи и грязь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Нижневартовского района могут ввести режим чрезвычайной ситуации, если это требуется для ликвидации лужи и благоустройству дороги. Такое заявление сделала губернатор ХМАО Наталья Комарова, отвечая на жалобы жителей Излучинска.

«Обращаю внимание руководства Нижневартовского района, что хотите делайте, включая режим ЧС, у вас невозможно пройти. Надо проектное решение разрабатывать с тем, чтобы не накапливалась вода в любых случаях: то ли дождь пойдет, то ли снег, который вы не вывезете. Здесь нужно решение», — сказала Комарова.

Жители пожаловались губернатору ХМАО на лужи и грязь на дороге, по которой они каждый день обходят территорию школы. Исполняющая обязанности главы Нижневартовского района Татьяна Колокольцева доложила Комаровой, что луж уже нет. «Были осуществлены работы по осушению участка. Благоустройство администрация поселения Излучинска постарается сделать до июля 2021 года», — добавила Колокольцева. Однако Наталья Комарова заявила, что нужно быстрее провести благоустройство, а откачка лужи это не решение проблемы и оно в первую очередь должно не устраивать саму администрацию.

Ранее URA.RU сообщало, что жители по всему ХМАО жалуются на массовые потопы. В регионе размывает дороги, тонут машины, а люди не могут выйти из подъезда без запасной пары обуви.