19 апреля 2021

Свердловскую полицию наказали за митинг Навального. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Екатеринбург
Участников акции 23 января вытолкали на лед городского пруда Екатеринбурга Фото:
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Митинги Навального

Руководство ГУ МВД по Свердловской области наказали за вывод участников январской акции в поддержку Алексея Навального на лед городского пруда в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых кругах. Москва признала действия ОМОНа ошибкой, опасной для жизни митингующих.

«Центральный аппарат [МВД РФ] признал ошибкой вывод протестующих на лед. Начальству свердловской полиции поставили на вид, был жесткий разбор полетов. Главный аргумент — люди могли провалиться в воду. И что бы тогда было?» — пояснил инсайдер агентства. Уточнить, кто именно из руководителей областного главка ответственен за действия ОМОНа, он затруднился.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала URA.RU, что встречалась по этому поводу с руководителем свердловского ГУ МВД Александром Мешковым. «Я высказывала ему свое мнение на эту тему — все-таки такие действия могут быть опасными», — пояснила Мерзлякова, добавив, что также писала обращение в ЕСПЧ.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, работа полиции на несогласованных акциях не подвергалась сомнению ни на одном совещании. «Силовики действовали исходя из складывающейся обстановки в рамках законодательства. Что касается якобы критики в адрес стражей порядка со стороны так называемых инсайдеров, в народе именуемыми крысами и кротами, то порекомендовал бы им встать в линию защиты в тот момент, когда в тебя кидают дымовые шашки, фаеры и прочие предметы. Я посмотрел бы, как они запели», — сказал URA.RU полковник Горелых.

Вывод протестующих на лед реки Исеть произошел во время митинга в поддержку Навального 23 января. Через несколько часов после начала акции ОМОН начал зачищать сквер возле театра драмы. Силовики вытеснили десятки митингующих на лед, четверо были задержаны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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