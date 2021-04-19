Участников акции 23 января вытолкали на лед городского пруда Екатеринбурга Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Руководство ГУ МВД по Свердловской области наказали за вывод участников январской акции в поддержку Алексея Навального на лед городского пруда в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых кругах. Москва признала действия ОМОНа ошибкой, опасной для жизни митингующих.

«Центральный аппарат [МВД РФ] признал ошибкой вывод протестующих на лед. Начальству свердловской полиции поставили на вид, был жесткий разбор полетов. Главный аргумент — люди могли провалиться в воду. И что бы тогда было?» — пояснил инсайдер агентства. Уточнить, кто именно из руководителей областного главка ответственен за действия ОМОНа, он затруднился.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала URA.RU, что встречалась по этому поводу с руководителем свердловского ГУ МВД Александром Мешковым. «Я высказывала ему свое мнение на эту тему — все-таки такие действия могут быть опасными», — пояснила Мерзлякова, добавив, что также писала обращение в ЕСПЧ.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, работа полиции на несогласованных акциях не подвергалась сомнению ни на одном совещании. «Силовики действовали исходя из складывающейся обстановки в рамках законодательства. Что касается якобы критики в адрес стражей порядка со стороны так называемых инсайдеров, в народе именуемыми крысами и кротами, то порекомендовал бы им встать в линию защиты в тот момент, когда в тебя кидают дымовые шашки, фаеры и прочие предметы. Я посмотрел бы, как они запели», — сказал URA.RU полковник Горелых.

Вывод протестующих на лед реки Исеть произошел во время митинга в поддержку Навального 23 января. Через несколько часов после начала акции ОМОН начал зачищать сквер возле театра драмы. Силовики вытеснили десятки митингующих на лед, четверо были задержаны.