Экс-депутат Госдумы Боровой: кто толкнул Ельцина к войне в Чечне

К войне в Чеченской Республике первого президента РФ Бориса Ельцина подталкивали представители силового блока государства. Об этом заявил депутат Госдумы II созыва (1995—2000 г.) Константин Боровой.
«Я сам слышал, и нашлось много подтверждений, что милитаристским, имперским окружением Ельцина было принято решение попробовать на примере Чеченской Республики всем остальным показать силу федеральной власти», — сказал Боровой в интервью Lenta.ru. По его словам, после этого решения силовики разработали план войны с Чечней, но он оказался неудачным. Экс-депутат Госдумы подчеркнул, что с середины 1990-х годов на главу государства усиливалось влияние силовиков.
Константин Боровой — российский политик, который был наиболее известен в 1990-х годах. Он имел прямой контакт с лидером движения за отделение Чечни от России и первым президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым. По основной версии смерти Дудаева, он был убит ракетой, которая ударила по координатам, полученным из-за звонка по спутниковому телефону. Дудаев разговаривал с Боровым. Первая чеченская кампания завершилась в августе 1996 года, напоминает «Утро.ру».
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