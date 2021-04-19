19 апреля 2021

Экс-депутат Госдумы Боровой: кто толкнул Ельцина к войне в Чечне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
86 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина (ПЕРЕЗАЛИТО). Екатеринбург, памятник ельцину, ельцин центр
Силовой блок государства усиливал влияние на Бориса Ельцина Фото:

К войне в Чеченской Республике первого президента РФ Бориса Ельцина подталкивали представители силового блока государства. Об этом заявил депутат Госдумы II созыва (1995—2000 г.) Константин Боровой.

«Я сам слышал, и нашлось много подтверждений, что милитаристским, имперским окружением Ельцина было принято решение попробовать на примере Чеченской Республики всем остальным показать силу федеральной власти», — сказал Боровой в интервью Lenta.ru. По его словам, после этого решения силовики разработали план войны с Чечней, но он оказался неудачным. Экс-депутат Госдумы подчеркнул, что с середины 1990-х годов на главу государства усиливалось влияние силовиков.

Константин Боровой — российский политик, который был наиболее известен в 1990-х годах. Он имел прямой контакт с лидером движения за отделение Чечни от России и первым президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым. По основной версии смерти Дудаева, он был убит ракетой, которая ударила по координатам, полученным из-за звонка по спутниковому телефону. Дудаев разговаривал с Боровым. Первая чеченская кампания завершилась в августе 1996 года, напоминает «Утро.ру».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...