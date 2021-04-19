19 апреля 2021

Перед выборами для свердловских политиков ввели новое ограничение

© Служба новостей «URA.RU»
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Перед публикацией поста в соцсетях кандидат в депутаты обязан будет согласовать его с избиркомом Фото:
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Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Свердловское заксобрание внесло изменения в областной избирательный кодекс, которые накладывают ограничения на участников выборов, в том числе, в соцсетях. Как заявил председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, представляя законопроект, отныне они должны согласовывать с избиркомом агитационные материалы в интернете — иначе пост может быть удален.

«Избирательная комиссия Свердловской области получила право обращаться в Роскомнадзор с предложением о прекращении распространения в интернете незаконных агитационных материалов, в первую очередь, всяких гадостей, „черного PR“. Это попытка навести порядок в интернете», — пояснил Владимир Никитин URA.RU. Кроме того, закон расписывает порядок распространения в интернете, включая соцсети, агитационных материалов — в частности, кандидаты обязаны предварительно согласовать их с избиркомом.

Депутаты приняли закон без возражений. Норма вступит в силу спустя 10 дней после официального опубликования, а значит будет применяться уже на ближайших парламентских выборах в сентябре 2021 года — свердловчанам предстоит выбирать своих представителей в Госдуме РФ и областном парламенте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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