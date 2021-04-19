19 апреля 2021

В Челябинской области скоропостижно скончалась депутат

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В Карабаше скоропостижно скончалась депутат Фото:

В Карабаше Челябинской области скоропостижно скончалась депутат горсобрания Светлана Загитова. Об этом говорится в официальном сообщении газеты «Карабашский рабочий».

«19 апреля не стало депутата Собрания депутатов Карабашского городского округа, учителя географии школы №1 Светланы Валентиновны Загитовой. Она дважды избиралась депутатом и практически всю свою жизнь посвятила детям», — говорится в сообщении газеты «Карабашский рабочий».

Загитова после окончания педагогического института работала учителем географии в школе №1. Являлась членом постоянной комиссии по социальным вопросам.

«Как депутат она кропотливо и со знанием дела включалась в решение задач в сферах образования, здравоохранения, молодежи и детей. Ее всегда отличали высокая трудоспособность и искреннее внимание к людям», — уточняют коллеги. 10 февраля ей исполнилось 53 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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