В Челябинской области скоропостижно скончалась депутат

В Карабаше скоропостижно скончалась депутат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Карабаше Челябинской области скоропостижно скончалась депутат горсобрания Светлана Загитова. Об этом говорится в официальном сообщении газеты «Карабашский рабочий».

«19 апреля не стало депутата Собрания депутатов Карабашского городского округа, учителя географии школы №1 Светланы Валентиновны Загитовой. Она дважды избиралась депутатом и практически всю свою жизнь посвятила детям», — говорится в сообщении газеты «Карабашский рабочий».

Загитова после окончания педагогического института работала учителем географии в школе №1. Являлась членом постоянной комиссии по социальным вопросам.

«Как депутат она кропотливо и со знанием дела включалась в решение задач в сферах образования, здравоохранения, молодежи и детей. Ее всегда отличали высокая трудоспособность и искреннее внимание к людям», — уточняют коллеги. 10 февраля ей исполнилось 53 года.