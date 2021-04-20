Подрядчик в ХМАО сорвал сроки ремонта школы по нацпроекту

Подрядчика из Лангепаса оштрафовали на 300 тысяч рублей за срыв сроков сдачи объекта Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Лангепасе подрядчик сорвал сроки по контракту, который реализовывался в рамках национального проекта «Образование». Согласно договору, ООО ПСК «Строительная механика» должна была выполнить работы по реконструкции здания гимназии №6. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Установлено, что в апреле 2019 г. в рамках реализации национального проекта „Образование“ между ЛГ МКУ „УКС“ и ООО ПСК „Строительная механика“ был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания общеобразовательного учреждения „Гимназия № 6“. Несмотря на предусмотренный до 30 октября 2020 г. срок выполнения работ, подрядчик контрактные обязательства своевременно не исполнил», — добавили в ведомстве.

Подрядчика привлекли к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ и назначили штраф в размере 300 тысяч рублей, уточнили в региональной прокуратуре. Также мэру Лангепаса Борису Сурцеву прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона по факту ненадлежащей претензионной работы городского «УКС». В «Управлении капитального строительства» корреспонденту URA.RU комментировать произошедшее отказались. «Это закрытая информация и вам ничего говорить не будем», — сказали в управлении. Глава города Борис Сурцев не ответил на звонки журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО с родителей собирали деньги на ремонт школы. Инициатором выступила администрация учебного заведения.