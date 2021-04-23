23 апреля 2021

Врач рассказал об опасности отдыха на природе весной

© Служба новостей «URA.RU»
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Земля остается еще долго холодной и влажной, предупредил специалист Фото:

Весной легче всего можно заболеть циститом и коронавирусом из-за пикника на холодной земле. Такую информацию сообщает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Земля остается еще долго холодной и влажной, поэтому, посидев на ней, можно легко переохладиться. Неактивная патогенная флора при снижении иммунитета получает комфортные условия для развития. Пикник может закончиться циститом и другими заболеваниями мочеполовой системы. Человек со сниженным иммунитетом больше подвержен заражению коронавирусом», — рассказал специалист в беседе с РИА «Новости».

По его словам, покрывало не поможет от холодной земли. Чтобы посидеть и не заболеть, нужно использовать туристические коврики и приспособления, сделанные специальных материалов, не пропускающих холод. Тяжельников советует одеваться по сезону, не оголять поясницу и область малого таза.

Кроме того, врач предупредил и об опасностях распития алкогольных напитков на улице, чтобы согреться. Спиртное на холоде действует на организм быстрее, чем в тепле, в результате у человека слабеют мышцы и затуманивается сознание, предупредил он. Тепло от употребления спиртных напитков на улице — мнимое. Алкоголь расширяет поверхностные сосуды, из-за чего человек будто согревается, приводит его слова «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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