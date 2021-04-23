Врач рассказал об опасности отдыха на природе весной

Земля остается еще долго холодной и влажной, предупредил специалист Фото: Анна Майорова © URA.RU

Весной легче всего можно заболеть циститом и коронавирусом из-за пикника на холодной земле. Такую информацию сообщает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Земля остается еще долго холодной и влажной, поэтому, посидев на ней, можно легко переохладиться. Неактивная патогенная флора при снижении иммунитета получает комфортные условия для развития. Пикник может закончиться циститом и другими заболеваниями мочеполовой системы. Человек со сниженным иммунитетом больше подвержен заражению коронавирусом», — рассказал специалист в беседе с РИА «Новости».

По его словам, покрывало не поможет от холодной земли. Чтобы посидеть и не заболеть, нужно использовать туристические коврики и приспособления, сделанные специальных материалов, не пропускающих холод. Тяжельников советует одеваться по сезону, не оголять поясницу и область малого таза.

Кроме того, врач предупредил и об опасностях распития алкогольных напитков на улице, чтобы согреться. Спиртное на холоде действует на организм быстрее, чем в тепле, в результате у человека слабеют мышцы и затуманивается сознание, предупредил он. Тепло от употребления спиртных напитков на улице — мнимое. Алкоголь расширяет поверхностные сосуды, из-за чего человек будто согревается, приводит его слова « Царьград ».