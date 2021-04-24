Невролог увидел в безобидной привычке признак опасной болезни

Частая зевота может стать сигналом в нарушениях работы сосудов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Постоянная зевота может говорить не только о том, что человеку необходимо отдохнуть, но и о серьезных нарушениях в организме. Об этом заявила психоневролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.

«Если сон неэффективный, человек будет периодически днем зевать. Но зевота может также сопровождать, например, сердечную недостаточность. При психических расстройствах, связанных с нарушением функций сна — неврозах, депрессии, также может возникать постоянная зевота», — отметила в интервью радио Sputnik Голубинская.

Обычно к феномену постоянной зевоты приводят любые нарушения биологических ритмов, например, сменный график на работе, перелеты в другие часовые пояса. Задуматься о проблеме нужно, если к симптомам начинают добавляться сопутствующие феномены — астения, снижение памяти, нарушение концентрации внимания, рассеянность, головная боль, снижение настроения, перепады давления. «Часто вегетативная симптоматика сподвигает человека к зевоте», — подчеркнула Голубинская.

Ранее в Британском фонде сердца отметили, что дискомфорт в груди, который продолжается достаточно долгое время и затем переходит на другие части тела, может говорить о приближающемся приступе. Причем, по словам врачей, симптомы могут сохраняться в течение нескольких дней или возникать внезапно.