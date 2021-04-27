27 апреля 2021

К отделу полиции в Екатеринбурге подбросили гранаты. Фото

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Военно-поисковые сборы. Холманских и Дубровский в Чебаркуле Челябинск, граната, боеприпас, лимонка, ф1
Мужчина нашел снаряды в лесу и принес к пункту полиции Фото:

Неизвестный мужчина подложил гранаты и боевой заряд гранатомета к дверям участкового пункта полиции отдела №4 УМВД по Екатеринбургу на улице Вонсовского. Об этом URA.RU сообщил источник в полиции. Вещи изучает группа разминирования.

«К входу в опорный пункт подбросили заряд ручного гранатомета и ящик с припасами. Там нашли боевые патроны к автомату, две учебные гранаты, патроны к пистолету Макарова. Территорию оцепили, на месте работает полиция, МЧС и группа разминирования», — рассказал собеседник агентства.

По данным инсайдера, мужчина, принесший припасы на крыльцо участка, нашел их случайно. Он ходил по лесу с металлоискателем в поисках монет и обнаружил ящик. Находку он принес к пункту полиции и позвонил участковому, который вызвал спецслужбы.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу воздержались от комментариев. Получить комментарий пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU к моменту публикации не удалось — там не ответили на звонки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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