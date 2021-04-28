Челябинского депутата заксобрания от КПРФ оставили под арестом

Арман Аракелян не смог добиться смягчения меры пресечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутата заксобрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна, обвиняемого во взяточничестве, оставили под домашним арестом на два месяца. Такое решение принял 28 апреля суд Челябинска, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Защита просила смягчить меру пресечения, предлагая внести залог. Следствие настаивало, что Аракелян может скрыться. В итоге суд принял точку зрения правоохранителей», — рассказал URA.RU инсайдер. Адвокат народного избранника Евгений Абрамовских отказался от комментариев. «Меру пресечения для обвиняемого продлили до 28 июля», — подтвердили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Аракеляну инкриминируют дачу взятки сотрудникам структуры Росавтодора. По версии следствия, депутат, владеющий ООО «Дорстройгрупп», вместе с двумя коллегами передал двум контролерам ноутбуки на 185 тысяч рублей. В качестве «благодарности» те закрыли глаза на недочеты в работе компании.

Аракелян 4 марта был задержан сотрудниками областного УФСБ, а на следующий день арестован. 29 марта Челябинский областной суд удовлетворил ходатайство его защитников и разрешил перевести коммуниста-коммерсанта под домашний арест. Сейчас в арбитражном суде региона рассматривается также гражданский иск к его фирме: за недостатки при капитальном ремонте дорог в Курганской области с нее требуют взыскать компенсацию в пользу государства. Уже находясь с СИЗО, Аракелян покинул пост директора ООО «Дорстройгрупп».