Минюст потребовал закрыть две российские партии

Две российские партии подлежат закрытию за неучастие в выборах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Интернациональная партия России» и «Партия социальных реформ» могут быть ликвидированы. Иски в суд подал Минюст РФ.

«Минюст подал иски о ликвидации двух партий — «Интернациональная партия России» и «Партия социальных реформ», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК России. Закрыть партии Минюст требует за их неучастие в выборах в течение семи лет.

Ранее в ЦИК сообщили, что сократят количество партий, которые смогут участвовать в выборах с 36 до 32. Тогда ликвидировать намеревались партии «Патриоты России», «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России», «Возрождение аграрной России» и партию «За правду» писателя Захара Прилепина.