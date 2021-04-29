Минюст потребовал закрыть две российские партии

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Конференция регионального отделения партии Единая Россия. Курган, выборы, урна голосования
Две российские партии подлежат закрытию за неучастие в выборах Фото:

«Интернациональная партия России» и «Партия социальных реформ» могут быть ликвидированы. Иски в суд подал Минюст РФ.

«Минюст подал иски о ликвидации двух партий — «Интернациональная партия России» и «Партия социальных реформ», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК России. Закрыть партии Минюст требует за их неучастие в выборах в течение семи лет.

Ранее в ЦИК сообщили, что сократят количество партий, которые смогут участвовать в выборах с 36 до 32. Тогда ликвидировать намеревались партии «Патриоты России», «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России», «Возрождение аграрной России» и партию «За правду» писателя Захара Прилепина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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