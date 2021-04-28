Челябинские спасатели объявили новое штормовое предупреждение

Штормовой ветер может привести к серьезным разрушениям (фото из архива) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Новое штормовое предупреждение с усилением ветра до 20 метров в секунду объявили в Челябинской области на 30 апреля. Об этом путем SMS-информирования сообщило ГУ МЧС по региону.

«По данным ЦГМС: 30 апреля на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду», — указано в сообщении экстренных служб. Ранее синоптики указывали на сильный штормовой ветер порывами до 25 метров в секунду к 3 мая, однако спустя сутки сменили прогноз.

Ветер более 20 метров в секунду является очень крепким и переходит в шторм. Согласно шкале Бофорта, которая выступает условным мерилом для визуальной оценки силы (скорости) ветра в баллах по его действию на наземные предметы или по волнению на море, такой ветер ломает сучья деревьев, идти против него очень трудно. Кроме того, он может сорвать слабоукрепленные предметы и повредить кровлю.