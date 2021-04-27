На Челябинскую область надвигается сильный шторм

Сильный шторм может вырвать деревья с корнями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в начале мая ожидается штормовой ветер скоростью до 25 метров в секунду. Об этом сообщают синоптики сайта «Гисметео».

«С 2 по 4 мая на территории Челябинской области ожидается сильный ветер. 3 мая скорость ветра будет порядка 25 метров в секунду, что является сильным штормом, 2 и 4 мая — до 15-16 метров в секунду», — сообщают синоптики сайта «Гисметео». 2 и 3 мая ветер будет сопровождаться дождями, местами сильными.

Ветер более 25 метров в секунду по шкале Бофорта, которая применяется для визуальной оценки силы (скорости) ветра, является сильным штормом (полной бурей). Он может привести к значительным разрушениям строений, а также вырвать деревья с корнем. Кроме того, возможны обрушения слабозакрепленных конструкций с большой парусностью: рекламных щитов, крыш и заборов.

Кроме того, с 28 апреля на территории Челябинской области ожидаются ночные заморозки. Температура в низинах может опуститься до пяти градусов ниже нуля.