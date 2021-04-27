27 апреля 2021
26 апреля 2021

На Челябинскую область надвигается сильный шторм

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Учения МЧС по тушению лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. Челябинск, спецслужбы, учения мчс, ветроуказатель, колдун, ветер
Сильный шторм может вырвать деревья с корнями Фото:

В Челябинской области в начале мая ожидается штормовой ветер скоростью до 25 метров в секунду. Об этом сообщают синоптики сайта «Гисметео».

«С 2 по 4 мая на территории Челябинской области ожидается сильный ветер. 3 мая скорость ветра будет порядка 25 метров в секунду, что является сильным штормом, 2 и 4 мая — до 15-16 метров в секунду», — сообщают синоптики сайта «Гисметео». 2 и 3 мая ветер будет сопровождаться дождями, местами сильными.

Ветер более 25 метров в секунду по шкале Бофорта, которая применяется для визуальной оценки силы (скорости) ветра, является сильным штормом (полной бурей). Он может привести к значительным разрушениям строений, а также вырвать деревья с корнем. Кроме того, возможны обрушения слабозакрепленных конструкций с большой парусностью: рекламных щитов, крыш и заборов.

Кроме того, с 28 апреля на территории Челябинской области ожидаются ночные заморозки. Температура в низинах может опуститься до пяти градусов ниже нуля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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