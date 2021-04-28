28 апреля 2021
27 апреля 2021

В Челябинске изменился прогноз погоды на майские каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, лес, огонь
Ветреная сухая погода может привести к распространению лесных пожаров (архивное фото) Фото:

Челябинские синоптики изменили прогноз погоды на майские каникулы. Штормовое предупреждение на 3 мая с проливными дождями больше не актуально, сообщают метеорологи сайта «Гисметео».

«С 29 апреля температура воздуха начнет постепенно расти и к 4 мая составит 24 градуса выше ноля. Ночные ожидаются от 2 до 7 градусов тепла», — уточнили прогноз погоды синоптики сайта «Гисметео».

К 30 апреля порывы ветра могут составить до 15 метров в секунду. В целом конец апреля и начало мая ожидается довольно ветреным и облачным. К 2 мая возможен небольшой дождь.

Атмосферное давление в пределах нормы и будет постепенно расти с 742 мм ртутного столба до 748 мм ртутного столба. Сильных перепадов давления не ожидается.

В регионе продолжает действовать противопожарный режим, который предполагает ограничения на посещение лесов, разведение костров и приготовление пищи на открытом огне. На майских каникулах будут усилены рейды на курортах, базах отдыха, а также лесных массивах и окрестностях озер с участием полиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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