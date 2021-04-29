В Подмосковье под суд попал криминальный авторитет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор, смотритель
Уголовное дело завели на участника запрещенного в России движения АУЕ Фото:

На ранее судимого 40-летнего жителя Московской области завели уголовное дело за то, что он следил за соблюдением в СИЗО криминального уклада жизни и поддерживал запрещенное в России международное общественное движение АУЕ («Арестантское уголовное единство»). Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ Московской области.

Уголовное дело завели на жителя Подмосковья за участие в движении АУЕ, пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные ведомства. Издание отмечает, что подозреваемый имеет определенный статус в криминальной среде.

У мужчины силовики изъяли телефоны, документы, банковские карты, на которые поступали деньги. Предполагается, что суммы вымогались у вновь прибывших в СИЗО. В ближайшее время будет организована лингвистическая экспертиза.

Минюст РФ, по решению Верховного Суда РФ от 17 августа 2020 года, включил АУЕ в перечень экстремистских организаций, чья деятельность запрещена на территории РФ. За последние годы к движению присоединилось более 34 тысяч россиян, почти половиной из которых являются подростки в возрасте от 13 до17 лет. Участникам АУЕ теперь грозит уголовная ответственность. Максимальный срок лишения свободы может составлять до 12 лет.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...