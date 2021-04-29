Мэр из ХМАО угодил в скандал из-за праймериз «Единой России»

Подконтрольное Трубецкому СМИ было вынуждено опровергать свою же заметку Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Мэр Сургутского района Андрей Трубецкой отрицает, что зарегистрировался для участия в предварительном голосовании «Единой России». При этом на официальном сайте, посвященном праймериз, по прежнему есть его данные, как кандидата от Сургутской региональной группа №12.

«Не регистрировался и не намерен», — приводит слова Трубецкого издание «Вестник Сургутского района», опровергая свою же заметку от 29 апреля, в которой они написали о выдвижении Трубецкого. Учредителем «Вестника», согласно данным из открытых источников, является администрация Сургутского района, то есть полностью контролируется Трубецким.

Согласно официальным данным, Трубецкой участвует в праймериз Скриншот сайта pg.er.ru

На сайте, посвященном предварительному голосованию партии «Единая Россия» Трубецкой, по-прежнему, значится как кандидат. То, что данные на этом сайте не могли появиться случайно, подтвердил в разговоре с агентством член организационного комитета по приему документов от кандидатов в депутаты думы ХМАО Ильшат Ниязов.

«На сайте праймериз информация появляется после того, как оргкомитет принял решение о регистрации человека и зарегистрировал его. Если Трубецкой появился на сайте праймериз, значит решение есть», — заявил Ниязов. На прямой вопрос о том, мог ли ли кто-то другой подать документы вместо Трубецкого, Ниязов заявил, что это невозможно. «Такого быть не может. Мы принимаем документы лично только от человека», — заключил он.

В пресс-службе мэрии Сургутского района не смогли на момент публикации новости прокомментировать сложившуюся ситуацию, попросив время на подготовку ответа. URA.RU опубликует его, как только он поступит в редакцию.