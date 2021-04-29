Совет директоров «Сургутнефтегаза» принял ключевое решение

Генеральный директор «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов переназначен на прежнюю должность Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Генеральным директором компании «Сургутнефтегаз» назначен Владимир Богданов. Об этом URA.RU рассказал источник внутри компании.

«Решение принято советом директоров, основываясь на анализе эффективности Богданова. Конкурентов у него не было», — заключил инсайдер агентства.

Владимир Богданов возглавляет ПАО «Сургутнефтегаз» с момента его создания в 1993 году. В ходе приватизации в 1994—1995 годах он выкупил государственную долю в ОАО «Сургутнефтегаз» и получил контроль над компанией.

В пресс-службе «Сургутнефтегаза» отказались комментировать назначение по телефону. В адрес компании был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил, но агентство готово опубликовать его.

Ранее URA.RU писало, что активы Богданова по итогам 2020 года подорожали на 500 млн долларов. Но даже такого роста доходности ему не хватило, чтобы подняться в списке Forbes.