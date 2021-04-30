30 апреля 2021

Онколог оценил вероятность передачи рака по наследству

© Служба новостей «URA.RU»
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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО
Врач посоветовал обратить внимание на ряд факторов Фото:

Рак не считается наследственным заболеванием. Однако, члены семьи могут унаследовать мутации, которые повышают риск его развития. Об этом рассказал онколог и химиотерапевт Андрей Базылев.

Врач посоветовал обратить внимание на несколько факторов. «Первое — есть ли у ваших родственников в анамнезе онкологическое заболевание, которое развилось, когда им было меньше 50 лет. Второе — это наличие одинакового онкозаболевания у двух-трех родственников», — сообщил Базылев в интервью «Пятому каналу».

Кроме того, необходимо узнать подробности развития онкологического заболевания, нехарактерного для образа жизни определенного человека. Например, у пациента диагностирован рак легкого, хотя он не курил. Однако, даже если человек обнаружит у себя что-то из перечисленного, не следует беспокоиться. Базылев посоветовал обратиться к врачу и сдать анализы на типы мутаций.

Ранее британские врачи рассказали, что предвестником рака кожи могут быть некоторые родинки и пятна на коже, за которыми нужно следить. Также присмотреться стоит к тем родинкам, которые постоянно чешутся, болят, покрываются коркой или кровоточат в течение более чем трех недель. А при наличии любого из симптомом стоит обратиться к врачу и пройти обследование, пишет «Царьград». Британские профессор Алистер Льюис из Йоркского университета считает, что спровоцировать рак могут также ароматические свечи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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