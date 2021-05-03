Депутаты от партии КПРФ обладают значительным имуществом за рубежом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты от партии КПРФ, которая критикует олигархов и обвиняет их в нищете россиян, обладают значительным имуществом в России и за рубежом. По мнению публициста Виктора Милитарева, это несет серьезные репутационные потери для партии.

«КПРФ выступает за раскулачивание олигархов, а сама привлекает местных олигархов, которые воруют ничуть не хуже, чем центральные. В результате КПРФ оказывается в глупейшей ситуации. Я риторику КПРФ в значительной степени одобряю, но их практика мне кажется совершенно позорной», — высказал свое мнение Милитарев в беседе с RT.

После отчета перед избирателями о доходах депутатов Госдумы за 2020 год СМИ заинтересовали некоторые представители КПРФ. Так, депутат ГД, член думского комитета по природным ресурсам Владимир Блоцкий, по данным RT, до депутатства обладал ВНЖ в Венгрии, однако отказался от него. «Став депутатом, Блоцкий задекларировал участок площадью 1050 кв. м с домом площадью 312 „квадратов“ в Великобритании. Есть у Блоцкого недвижимость и в России: четыре квартиры площадью от 38,7 до 119,8 кв. м», — пишет издание.

Зарубежная недвижимость, помимо обширных владений в России, была еще у двух членов КПРФ. Так, у депутата Госдумы Михаила Берулавы есть две квартиры в Болгарии. А жена депутата Заксобрания Санкт-Петербурга от КПРФ Александра Рассудова обладает апартаментами в Испании площадью 117 квадратных метров и колоссальным машиноместом, занимающим более 800 квадратов. У бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина СМИ также нашли дом в Испании стоимостью более 780 тысяч евро.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Россия является слабым звеном среди капиталистических государств. Это связано с оттоком капитала за рубеж и падением доходов населения.